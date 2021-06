Arma di Taggia: terminati i lavori di asfaltatura alla Buca delle Palme, il parcheggio riaprirà entro inizio luglio

I lavori per il nuovo parcheggio sono iniziati a febbraio 2020 e sono stati eseguiti dalla Zanotto Marco Srl di Sanremo. In questi mesi l'ufficio lavori pubblici e in particolare l'assessore Espedito Longobardi hanno controllato in maniera puntuale lo stato di avanzamento dell'opera. I lavori si sono protratti un po' più del previsto, vuoi per l'emergenza Covid ma anche per alcune migliorie apportare in corso d'opera.