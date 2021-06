In libreria il nuovo libro della scrittrice bordigotta Raffaella Fenoglio

Prosegue l'attività letteraria della scrittirice Raffaella Fenoglio, che questa volta si cimenta con un tema originale e affascinante. Recuperare il signficato di alcune parole scomparse dall'uso quotidiano e intrecciarle con sapori antichi e dare vita a ricette originali e gustose.

Come sempre i libri di raffaella sono un invito a sperimentare nuovi ingredienti e preparazioni, perché in fondo la cucina permette di creare pietanze originali dal nulla.

E in un mondo che va sempre di fretta, dove tutto è omologato e la bellezza delle parole sta svanendo a causa di neologismi, della sciatteria e della negligenza, dovremmo attuare alla svelta un processo di recupero culturale. La verità è che esistono meravigliose parole italiane ormai dimenticate – o comunque cadute in disuso – che dovremmo risollevare dal torpore, perché hanno una loro musicalità. Muzzo, nottetempo, Kumquat. Vaiato, fiori- re, pistacchi. Una parola, una poesia, una ricetta. È questo lo sviluppo de Il taccuino delle parole perdute, un testo che, scavando nelle radici del lessico italiano, abbina pro-poste culinarie insolite a termini oramai desueti.

La lingua è uno degli scrigni della memoria, permette di tramandare le stesse parole per secoli e secoli, facendo sì che il tempo attribuisca loro un certo prestigio e che la società contemporanea ne sia ancora più affascinata e incuriosita. Proprio quella società che quotidianamente fa un uso leggero delle parole, senza rendersi conto di quale sia il loro valore intrinseco.

Il connubio tra lingua e cibo, dunque, diviene prezioso per riscoprire le nostre origini, così come per proiettarci in una dimensione futura di maggiore consapevolezza delle tradizioni. D’altronde trafficare con i ricordi significa scaraventarsi la vita addosso, essere degni di felicità. Per questo motivo, abbiamo deciso di abbinare a una serie di parole desuete, una poesia, contenente a sua volta un sentore, un profumo, in grado di tramutarsi in una vera e propria ricetta.

Bio autori

RAFFAELLA FENOGLIO Ligure con radici piemontesi, è autrice di Tre Civette sul Comò, il primo foodblog con l’indice glicemico al minimo, da cui sono nati i libri Abbasso l’indice glicemico (Terra Nuova Edizioni) e Indice GliceAmico (Gribaudo)

SILVIA CASINI Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere, lavora come project manager presso l’Istituto Internazionale per il Cinema e l’Audiovisivo di Gillo Pontecorvo e Sandro Silvestri. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche e siti web e ha pubblicato Il gusto speziato dell’amore (Leggereditore), L’astro narrante (Fanucci), Gli occhi invisibili del destino (Golem edizioni).

FRANCESCO PASQUA Laureato in discipline dello spettacolo, autore dei cortometraggi Soltanto uno scherzo (vincitore all’International Film Festival di Manhattan) e Countdown (vincitore di due Nastri d’Argento), ha lavorato come story editor al film Copperman (2019). Nel 2020, pubblica Fuoritempo (Porto Seguro) e il libro Un tè con Mr. Darcy (Ultra Edizioni), scritto con Silvia Casini e Raffaella Fenoglio.