Ventimiglia: autisti della Rt non si sentono sicuri, incontro tra il Sindaco Scullino e i sindacati

Importante incontro tra il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, e i rappresentanti sindacali (Cristian Borin Cgil, Davide Pallanca Cisl, Davide Grimaldi Uil, Simone Attanasio di Ugl e Massimo Agnese Faisa Cisal).

Il Sindaco Scullino era accompagnato dal Consigliere comunale Francesco Mauro che ha fortemente voluto e promosso l’incontro. L’argomento principalmente discusso è stato relativo alla necessità di consentire agli autisti della Riviera Trasporti di lavorare in sicurezza, soprattutto nelle tratte ventimigliesi, che partono dal Ponte San Luigi e piazza Costituente, in cui i pullman vengono presi d’assalto da migranti che non solo non pagano il biglietto, ma assumono spesso atteggiamenti prepotenti e aggressivi in risposta alle richieste degli autisti che da soli devono guidare e nel contempo assicurare il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid ed evitare atti di vandalismo.

“Abbiamo appreso - dichiarano il Sindaco e il Consigliere Mauro - che spesso gli autisti hanno paura, non si sentono sicuri, spesso devono evitare di richiamare chi sporca, fuma o assume atteggiamenti aggressivi per evitare il peggio. Occorre tutelarli, hanno chiesto di essere accompagnati almeno su queste tratte in cui essere aggrediti è troppo facile solo perché cercano di fare il loro dovere”.

Nel contempo si è discusso anche di altre problematiche sul servizio cittadino. Il sindaco Scullino e il Consigliere Francesco Mauro hanno affrontato le seguenti questioni locali:

- aiutare i mezzi RT a riprendere di percorrere il tratto di Via Caduti del Lavoro cercando di evitare il parcheggio selvaggio della auto da parte di alcuni cittadini ‘indisciplinati’; si è pensato di posizionare dissuasori e/o paletti che impediscano la sosta selvaggia;

- migliorare il servizio urbano per e da Roverino; si è pensato di far passare il bus dal nuovo Sottopasso di Via Tenda, per il tratto da Centro a Roverino, creando fermate difronte alla Chiesa di S. Antonio e difronte al Cimitero. Da Roverino al Centro il bus percorrerà invece la sopraelevata;

- a seguito dell’ampliamento del marciapiede di Largo Pertini, dove ora sostano i bus per le Frazioni, si è pensato di valutare la solo fermata, mentre l’area di sosta di 15 minuti potrebbe essere spostata in piazza Cesare Battisti in nuovi stalli da individuarsi.

“Questi a altri argomenti sono stati oggetto di confronto - dicono i due amministratori - con le parti sindacali spesso troppo poco consultate, occorre saper ascoltare i lavoratori che con la loro azione quotidiana ci consentono di poter usufruire di servizi pubblici locali molto importanti”.