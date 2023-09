Sanremo: appaltati i lavori da 340 mila euro per l’anti incendio alla scuola di Coldirodi

Un altro investimento del Comune di Sanremo per la sicurezza degli edifici scolastici cittadini. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno recentemente appaltato l’intervento da 340 mila euro che servirà per adeguare la scuola di Coldirodi alle ultime norme anti incendio. Un edificio scolastico che già negli anni scorsi aveva visto importanti lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto, insieme al 'cappotto' per l'efficientamento energetico e rifatto tutto il tetto da zero. Ora vedrà un nuovo intervento nel nome della sicurezza.

La scuola di Coldirodi è l’ultimo dei 42 edifici pubblici matuziani che il Comune ha messo a norma con lavori per l’anti incendio. Oltre che nelle scuole, l’amministrazione è intervenuta anche al Palafiori e al comando della Polizia Locale, sempre con l’obiettivo di ammodernare gli edifici e metterli in sicurezza in caso di incendio. Le pratiche sono seguite dall’ufficio Lavori Pubblici del dirigente Danilo Burastero e dal servizio Manutenzione Fabbricati.