Sanremo: anziano rapinato del cellulare, giovane insegue il ladro e lo fa arrestare dalla Polizia

Gli agenti della Volante del Commissariato di Sanremo hanno arrestato un 36enne algerino per rapina impropria. I fatti risalgono all’8 settembre, quando un 71enne è stato derubato del proprio telefono cellulare, che aveva nella tasca posteriore dei pantaloni. La vittima, accortasi dell’accaduto, ha cercato di inseguire il ladro e, vista la situazione, un giovane che era in zona si è messo alla caccia del malvivente che, una volta raggiunto, lo ha minacciato con uno spray al peperoncino.

Il giovane, impaurito ma non scoraggiato, ha chiamato il 112 continuando a seguire a debita distanza il ladro che, nel frattempo, era salito in sella ad una bicicletta. Gli agenti della lo hanno bloccato dopo aver raggiunto la zona della rapina. Il malvivente è stato portato in Commissariato e trovato in possesso di un coltello a serramanico e di tre cellulari. Quello appartenente alla vittima gli è stato immediatamente restituito.

Ora il 36enne è in carcere in attesa di giudizio ed è stato anche denunciato per il porto del coltello e per ricettazione, visto che uno degli altri tre telefoni era stato rubato ad un’altra vittima, a bordo della propria auto.