Sanremo: corridoi del cimitero di Valle Armea allagati in caso di piogge, i cittadini chiedono un intervento (Foto)

“Quando piove è sempre la stessa storia. Si allagano i corridoi del cimitero di Valle Armea e, chi va a trovare i propri cari dopo una precipitazione deve decidere se bagnarsi fino a quasi le ginocchia oppure tornare nei giorni successivi, sperando che non piova di nuovo”. Sono le parole di alcuni sanremesi che hanno contattato il nostro giornale, per lamentare le condizioni di alcuni luoghi del camposanto matuziano, in occasione delle precipitazioni.

Le foto sono eloquenti e non lasciano scampo. “Quando troviamo situazioni di questo genere – ci hanno detto – chiediamo ai custodi del cimitero di intervenire, ma anche loro sono spesso impegnati in altri lavori e non sempre possono farlo nell’immediato. Sicuramente si tratta di un problema di scolo delle acque, per il quale sarebbe opportuno un intervento definitivo da parte del comune”.

Quello dei corridoi del cimitero di Valle Armea non è l’unico problema del camposanto matuziano. In molti hanno anche lamentato la pericolosità delle radici dei pini marittimi che, in molte zone rischiano di far inciampare e cadere i visitatori.