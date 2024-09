Il Sindaco di Nizza Estrosi chiede il ripristino temporaneo dei controlli al confine tra Ventimiglia e Mentone

“Da diversi anni, le frontiere tra Francia e Italia come Mentone e Monginevro sono attraversate da ondate migratorie estremamente forti, che pongono il nostro territorio in una tensione permanente”. Sono le parole del Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, pubblicate sui suoi diversi social network, in relazione al passaggio di migranti, anche al confine tra Ventimiglia e Mentone.

“Mentre la coalizione di sinistra al potere in Germania – prosegue Estrosi - ha appena deciso di ripristinare da ieri i controlli alle frontiere nazionali per ‘lottare contro l'immigrazione clandestina e il terrorismo islamico’, Estrosi, che è anche presidente della Métropole Nice Côte d'Azur e vicepresidente della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, chiede che la Francia faccia la stessa cosa”.

“La lotta contro i trafficanti e gli attivisti che sfruttano la miseria e la disperazione dei migranti per scopi finanziari o per alleggerirsi la coscienza – prosegue Estrosi - deve essere una priorità assoluta del nuovo governo attualmente costituito dal Primo Ministro Michel Barnier. Mentre il 70% del traffico di droga nelle Alpi Marittime è causato da migranti minori, chiedo che siano ristabiliti temporaneamente i controlli alle due frontiere di Ponte San Luigi e Ponte San Ludovico”.

“In tutta Europa – va avanti il sindaco nizzardo - i nostri partner stanno intensificando i loro sforzi per combattere l’immigrazione clandestina. La Francia deve svolgere pienamente il proprio ruolo in questo contesto. Ciò che la sinistra tedesca sta facendo per essere più ferma contro l’immigrazione clandestina, la destra francese deve saperlo fare. L'immigrazione clandestina è una piaga contro la quale lo Stato deve opporre grande fermezza e assoluta determinazione. Si tratta di un grave problema umanitario e di sicurezza per il nostro Paese”.

Secondo Estrosi il ripristino è tanto più necessario in quanto “Lo scorso febbraio il Consiglio di Stato ha allentato il codice di ingresso e di soggiorno degli stranieri, vietando d'ora in poi di respingere la Francia alle frontiere interne dell'Unione europea”.