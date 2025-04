Maltempo sul Ponente: primo 'assaggio' della perturbazione, sulla nostra provincia caduti tra i 15 e i 40 millimetri

La prima parte dell’annunciata perturbazione prevista per oggi e domani è transitata nel corso della notte, portando tra i 15 e i 40 millimetri di pioggia sulla nostra provincia. Un ‘assaggio’ delle precipitazioni di oggi e domani che, in alcune zone saranno anche condite da temporali.

Mentre il Piemonte e la Valle D’Aosta sono entrati in allerta gialla, nella nostra provincia si sta vivendo un momento di tregua, attesa della seconda parte della perturbazione, attesa tra le 8 e le 9.

Il picco delle piogge, fino ad ora, si è registrato a Montegrosso Pian Latte con 47 millimetri di pioggia caduta. A seguire Col di Nava con 42, Bajardo 39, Triora 38, Ceriana 36, Pigna e Montalto Carpasio 34, Rocchetta Nervina 32, Castelvittorio e Pigna 30, Apricale 27, Pieve di Teco 26, Seborga 24, Dolceacqua, Ventimiglia e Sanremo 22, Borgomaro 19, Airole 17, Pontedassio e Dolcedo 13, Cipressa 12, Imperia 10, Diano Marina 9.

I corsi d’acqua sono leggermente saliti ma non destano alcuna preoccupazione. I venti rimangono deboli e le temperature nella media, con la minima di stanotte ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 3,3. Il valore più alto delle minime si è registrato ad Imperia e Sanremo con 15 gradi. Qualche fiocco di neve sulle montagne più alte del basso Piemonte.

Per tutta la giornata è previsto cielo coperto con precipitazioni diffuse fino a moderate o a tratti forti, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti orientali o di direzione variabile generalmente moderati e mare mosso o molto mosso. Domani cielo ancora coperto per tutto l'arco della giornata con precipitazioni fino a moderate o localmente forti soprattutto al mattino. Probabile esaurimento dei fenomeni a partire da Ponente la sera. Venti moderati o forti, localmente di burrasca e mare molto mosso in aumento.

Venerdì è previsto un miglioramento con schiarite su tutta la provincia ma attenzione a sabato e domenica quando sarà in arrivo una nuova perturbazione.