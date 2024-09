Vento e deboli piogge sulla nostra provincia: per ora nessun problema ma ancora maltempo in giornata

La depressione che attualmente caratterizza il Nord Italia sta colpendo solo di striscio la nostra provincia, dove si registrano raffiche di vento al momento arrivate a non più di 50 km/h.

Qualche sporadica e lieve precipitazione, con nubi medio-alte che, anche nel corso della giornata porteranno piogge sparse, venti di burrasca dai quadranti settentrionali e temperature in calo. Il cielo rimarrà coperto nel corso della giornata, con vento sostenuto da Nord-Est e non si escludono piogge deboli diffuse e più insistenti su rilievi.

Anche se bisognerà attendere la fine della mattina per conoscere eventuali allerte da parte di Arpal e Protezione Civile, al momento i modelli matematici non evidenziano gravi problemi per il maltempo. Domani ancora vento e temperature in risalita. Quindi bel tempo fino a domenica mentre lunedì potrebbe verificarsi un nuovo peggioramento.