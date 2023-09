Il Life Park di Taggia non avrà un chiosco: il bando del Comune è andato deserto

Il bando per il chiosco del Life Park di Taggia è andato deserto. Nessuno ha presentato domanda, lasciando il parco urbano di fronte al Comune privo di un'attività per la vendita di bevande e alimenti. Il chiosco avrebbe fornito anche dei servizi igienici pubblici che oggi sono presenti attraverso i wc chimici presi in affitto dal Comune.

Tra luglio e settembre, soltanto una persona ha chiesto informazioni per l'area di circa 42 mq destinata alla nuova attività. Il chiosco probabilmente non è stato considerato un investimento appetibile. Infatti il bando prevedeva che tutte le spese relative alla realizzazione del fabbricato al servizio della comunità, sarebbero state a carico del vincitore. Una spesa che a spanne si sarebbe potuta aggirare tra i 150 e i 200mila euro.

Una somma importante anche per chi opera già nel settore. Bisogna considerare che il Life Park è attivo da meno di un anno e potrebbe non essere ancora ben chiaro quali siano i flussi d'utenza e quindi il potenziale guadagno per chiunque apra un'attività.