Espresso Riviera, la Regione Liguria chiede a Ferrovie dello Stato di inserire le fermate di Imperia e Diano

“Abbiamo chiesto oggi alle Ferrovie di valutare e prevedere l’inserimento delle fermate di Imperia e Diano per il nuovo collegamento 'Espresso Riviera', tenendo conto dell’importanza e delle numerose presenze turistiche che gravitano in estate nonché della politica della Regione Liguria volta ad incentivare la mobilità sostenibile come anche dimostrato dai notevoli investimenti effettuati sul servizio di trasporto ferroviario regionale”.

Così l'assessore regionale ai Trasporti e al Turismo annuncia l'invio della richiesta, indirizzata a Luigi Cantamessa, amministratore delegato di Treni Turistici Italiani del Gruppo Fs, per l'inserimento delle due fermate nel nuovo collegamento diurno che dal 3 agosto fino a fine settembre unirà Milano Centrale e Pavia a Ventimiglia con fermate a Varazze, Savona, Albenga, Alassio, Sanremo e Bordighera.