Sanremo: in corso Garibaldi è tornata la normalità, via i clochard e accordo con il supermercato

Corso Garibaldi, una delle vie più commerciali di Sanremo insieme a via Matteotti e via Roma, sta meglio. No, non è certo un bollettino medico ma dopo mesi di proteste dei commercianti, un grande lavoro di comune e Polizia Municipale e dopo l’ordinanza del Sindaco Biancheri, finalmente la situazione è decisamente migliorata.

I clochard stanziali, che avevano praticamente preso la ‘residenza’ sulle panchine mostrando spettacoli raccapriccianti per residenti e turisti, sono stati finalmente allontanati ed anche l’occupazione del marciapiede per molte ore, da parte del supermercato Carrefour è rientrata.

Negli ultimi tempi sono arrivate anche conferme da parte dei commercianti, che hanno ringraziato sindaco e agenti per gli interventi messi in atto. Per quanto riguarda il supermercato, ci sono stati molti contatti tra la Municipale e la nuova direzione. Questo ha portato ad evitare l’accatastamento dei materiali che, invece, una volta rimanevano per molto tempo sul marciapiede.

Dopo un’estate un po’ troppo ‘calda’ per l’importante via, ora si può probabilmente guardare al futuro con maggiore tranquillità e con la rimozione dell’edicola anche la zona dove sorgeva è più fruibile, anche se servirà un’operazione di pulizia del selciato. Alla fine, quindi, gli interventi sono serviti e ora si spera che, nei prossimi mesi corso Garibaldi possa tornare agli antichi splendori.