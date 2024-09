Albero caduto ad Arma di Taggia, Riviera Trasporti: "Viabilità interrotta, linee in ritardo di 2 ore sulla tratta per Riva Ligure"

A causa della caduta di un grosso albero sulla Aurelia, nei pressi del confine tra Riva Ligure e Arma di Taggia, la viabilità è stata temporaneamente interrotta. Riviera Trasporti ha comunicato che, viste le dimensioni considerevoli dell'arbusto, attualmente si stima che i tempi di attesa per le linee sulla tratta per Riva possano variare tra una e due ore.

"Si comunica che in seguito alla caduta di un grosso albero sulla Aurelia nei pressi del confine tra il Comune di Riva Ligure e Taggia (Arma di Taggia), la viabilità risulta interrotta", si legge nel comunicato. "Per cui tutte le linee interessate al transito su tale tratta, anche in considerazione delle importanti dimensioni dell'arbusto, subiranno importanti rallentamenti (attualmente si stima di almeno 1/2 ore)".

Da quanto ricostruito, le auto provenienti da Sanremo e in direzione Imperia, grazie al lavoro della polizia municipale di Taggia, possono transitare, molto lentamente, percorrendo la strada comunale Don. Discorso totalmente opposto per i veicoli provenienti dal capoluogo e in direzione Città dei Fiori: il consiglio della polizia locale è quello di passare da Castellaro e raggiungere successivamente Taggia.