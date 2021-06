Sanremo: spiaggia ‘Magama’ in gestione diretta ad Amaie Energia senza gara, Ventimiglia “Forte limitazione della concorrenza e del libero mercato”

La gestione affidata direttamente della spiaggia ‘Magama’ ad Amaie Energia è approdata questo pomeriggio in consiglio comunale a Sanremo. A sollevare l’argomento è stato il consigliere Daniele Ventimiglia che ha chiesto chiarimenti in merito all’affidamento senza gara.



“La gestirà direttamente o come farà? - ha dichiarato Ventimiglia - questo affidamento non è altro che una deroga alle regole generali che la pubblica amministrazione ha nei confronti dei servizi pubblici e strumentali, l’affidamento diretto ad Amaie Energia non lo vedo così bene. Come farà a gestire tutte le spiagge che le vengono date? C’è una forte limitazione concorrenziale dei privati e si limita il libero mercato. Quando finisce la concessione di una spiaggia non possiamo darla ad Amaie Energia. Il mercato è libero. Dobbiamo stare attenti”.