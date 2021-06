Bordighera: futuro pubblico o privato del 'Saint Charles', il Sindaco Ingenito chiede un incontro con i colleghi

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, dopo le dichiarazioni del Presidente della Regione, Giovanni Toti, sul futuro dell’ospedale ‘Saint Charles’ ha chiesto un incontro ai colleghi Sindaci del comprensorio.

“Però sia chiaro – ha detto Ingenito - che uno è l’obiettivo per cui mi impegnerò, ossia garantire l’immediata riapertura del Pronto Soccorso e dei reparti connessi con una gestione efficiente. Questo al di là di ogni implicazione ideologica: pubblico o privato a questo punto poco importa, ciò che è fondamentale è impedire che continui il progressivo smantellamento del nostro ospedale, iniziato ormai da anni. Nel corso della pandemia il Saint Charles ha dimostrato di essere presidio di importanza cruciale, da valorizzare ed impiegare al meglio. Non solo: oltre ad essere essenziale per la salute, certamente prioritaria su ogni altra istanza, il nosocomio gioca un ruolo centrale per lo sviluppo economico e turistico del territorio”.

“Per queste ragioni – termina il Sindaco bordigotto - continuerò a fare tutto quanto in mio potere a tutela dell’Ospedale Saint Charles, dei suoi reparti, delle sue professionalità”.