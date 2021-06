Ventimiglia: la Giraglia 'saluta' il porto di Cala del Forte prima di proseguire verso la Francia (Foto)

La 68ª edizione della Giraglia Rolex Cup è iniziata e lo show è partito alle 12 da Sanremo per poi fare tappa davanti al porto Cala del Forte di Ventimiglia, con una boa di gara a 600 metri dalla riva, per poi proseguire verso la Francia. Le suggestive immagini baciate dal sole incorniciano l'evento che appassiona gli amanti dello sport e di tutta la riviera.



La Giraglia passerà anche attraverso il Santuario dei Cetacei e, grazie alla collaborazione con Tethys, ci sarà la possibilità di avere dei punti fotografici per gli avvistamenti.



Presente il sindaco Gaetano Scullino che segue in prima persona la regata, e ringrazia la direzione del Porto per l'impegno profuso. È la prima volta che una regata passa dal porto della città di confine, ospitarne una così importante è motivo di orgoglio.