Sanremo: per il Sindaco un'estate che parte con i nodi della trasmissione Rai e della convenzione Festival (Video)

Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha fatto il punto della situazione turistica a pochi giorni dall’inizio dell’estate, nel corso della cerimonia di premiazione di ieri, al ‘Lounge’ di piazzale Vesco, dove è stato allestito il ritrovo per la 68a edizione della ‘Giraglia’.

Un momento per parlare anche del buon successo ottenuto dalla città dei fiori nell’ultimo fine settimana, il primo di vero caldo e classificabile come da ‘tutto esaurito’.

Anche il Sindaco matuziano crede nella ripartenza della città nel corso della bella stagione: “Credo molto in quest’estate – ci ha detto - e, anche se i problemi non mancano, stiamo lavorando e ci stiamo attrezzando per fare in modo che non ci siano problemi per la balneazione. Iniziamo a vedere tanti turisti stranieri oltre alle seconde”.

Non dobbiamo però dimenticare il ‘tormentone’ di questo 2021 in tema musicale, ovvero la promessa di Amadeus per ‘Sanremo Estate’. C’è qualche novità all’orizzonte? “In questi ultimi due giorni me lo sono proprio dimenticato ma, da domani torneremo a parlarne e a stuzzicare la Rai sull’impegno che si era presa insieme ad Amadeus”.

C’è anche il tema convenzione visto che, comunque, bisognerà pensare al rinnovo, con i mesi che corrono, un ‘Sanremo Giovani’ da organizzare a dicembre e un Festival che, al termine dell’estate sarà già dietro l’angolo: “Dovremo parlare anche di questo e siamo certi che sarà un autunno molto caldo”.