Imperia, tutto pronto per la festa di San Giovanni, il primo grande evento della stagione. Scajola: "Salta la processione, ma si conferma la sinergia con il Comitato in nome delle tradizioni" (foto e video)

La tradizione si ripete. Torna, per il 41° anno consecutivo, l’appuntamento con la festa di San Giovanni che si svolgerà a Imperia dal 18 al 27 giugno a Oneglia in banchina Aicardi e dintorni, come nell’edizione del 2019. A causa delle norme anti-covid non si svolgerà la processione religiosa in onore di San Giovanni. Già nel 2019 era “saltata” a causa dell’allerta meteo mentre l’anno scorso, così come quest’anno, le restrizioni per contenere i contagi impongono il rispetto della distanza di sicurezza che quindi con la processione non potrebbe essere mantenuta tra i fedeli.

La manifestazione è stata presentata stamani in conferenza stampa dal sindaco Claudio Scajola, dall’assessore al commercio Gianmarco Oneglio, e poi da Marco Podestà, presidente del Comitato di San Giovanni, Mario Martino, vicepresidente del Comitato, Mirco Marvaldi socio del comitato, e Paola Savella di 'Espansioni eventi' che cura la 13esima edizione di "MercantIneja".

“San Giovanni deve la sua fortuna al periodo in cui si festeggia, ha dichiarato Scajola, che quest'anno coincide con le riaperture anche se la processione non ci sarà. Nonostante le difficoltà è il primo evento che apre di fatto la stagione estiva e il nostro rapporto di collaborazione con il Comitato San Giovanni si è intensificata. Abbiamo predisposto il tutto tenendo conto delle misure di sicurezza anche perché non siamo ancora in zona verde. Abbiamo dato molta attenzione alle vie di fuga e alle norme anti-covid. Durante la fiera sarà interdetta la parte ciclabile su calata Cuneo e lo stesso Shuttle comincerà di nuovo il collegamento con le spiagge partendo dalla zona dell’ex Agnesi. Speriamo che i cittadini sia numerosi e mantengano un atteggiamento di rispetto delle norme. In Liguria la città di Imperia è quella che ha i migliori dati in assoluto sul virus e vogliamo confermare questo nostro primato. Durante questo evento si conferma un ottimo collegamento tra la storia della città, la sua gastronomia e i festeggiamenti”.

Quest'anno non si sono potuti programmare i tradizionali fuochi artificiali che da sempre hanno accompagnato ed illuminato la notte di San Giovanni. Ma la "festa" trova sempre una soluzione a tutto e grazie alla sinergia con il Comune, che non ha voluto privare la città di un evento di grande e sentita tradizione, viene proposto lo spettacolo dei giochi d'acqua "Fontane Danzanti", con lo svolgimento di tre serate di indubbio fascino e prestigio nelle giornate del 24, 25 e 26 giugno con il seguente orario: 21,30 - 22,30 e 23.30, meteo permettendo.

“L'Amministrazione - ha affermato Marco Podestà - ha voluto dare per questo inizio di stagione un segnale e noi lo abbiamo colto volentieri sia pure nelle difficoltà, è importante sentire lo stimolo del Comune. L'anno scorso abbiamo fatto una edizione in forma ridotta anche se abbiamo ricevuto qualche critica, siamo stati contenti di averla fatta. Vogliamo essere di supporto a tutte le manifestazioni della città. Abbiamo coinvolto, infatti, tutti e borghi e le associazioni. Lo spostamento dalla tradizionale location ci ha obbligato a rivedere alcune cose, ma siamo contenti, è stato un cambio di mentalità e di marcia, anche da un punto di vista, come dire, filosofico. Banchina Aicardi è un posto adatto che ci permette di andare avanti e di essere al centro della città”.

Quest'anno non ci sarà la grande area degli spettacoli, ma il comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi ha elaborato una nuova proposta chiamata "sport & benessere", dedicata a tutti quei soggetti ed enti che ci fanno "stare meglio", sia nel corpo che nella mente: circoli sportivi, palestre, scuole di ballo. A loro viene riservato uno spazio in orario pre-serale, dalle ore 18,30 alle ore 20,30 nel quale, ogni giorno a rotazione, con un calendario che sarà dettagliato quotidianamente sui social e sui media locali, saranno proposti momenti di svago con incontri, proposte, stage, dimostrazioni ed intrattenimento con sottofondo musicale.

Torna poi la 13esima edizione di 'MercantIneja' sulla pittoresca area della banchina portuale di Oneglia, fronte mare dove ormeggiano lussuosi e splendidi yacht da crociera, saranno posizionati stand espositivi e commerciali di varie tipologie merceologiche, produttive ed artigianali, con uno sguardo all'Expo Auto. Una passeggiata lungo calata Cuneo con i bar e i ristoranti pronti ad accogliere gli ospiti, tutti i giorni dalle ore 17,30 fino a tarda serata.

“Ci sarà un lungo susseguirsi di strutture ed espositori che arrivano da tutta Italia, ha evidenziato Paola Savella. Troveremo 'vecch' espositori che torneranno per la 13esima volta e nuovi espositori che nel corso degli anni hanno capito e saputo dell’importanza della nostra festa. Ci saranno articoli di arredamento, accessori, abbigliamento e anche alcune 'chicche' alimentari. Sicuramente un bel modo per trascorrere la serata dopo aver degustato i piatti di Ineja. Torna anche quest’anno la fattoria ‘Liberamente’ che in vico del Cantiere porterà nuovamente gli animali per far divertire i bambini”.

Ecco il programma completo:

Attività con cadenza giornaliera inizio ore 18.30;

stand mostra mercato Mercantineja ( calata GB Cuneo); presidio Croce Rossa Italiana – Expo auto, Pesca della Zucchetta – Info point, la Fattoria LiberaMente vi aspetta in via Del Cantiere per la diffusione della cultura e della pratica dilettantistica dell'equitazione

inizio ore 19,00

Apertura stand gastronomici “La cucina del Comitato", piatti della tradizione: stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, minestrone all'onegliese

venerdì 18 giugno

ore 18,30 Cerimonia di inaugurazione con autorità ed ospiti (banchina Aicardi-radice molo corto)

ore 19,00 Sport & Benessere, attività ludico-sportive proposte da Asd Creativa Imperia (hip-hop con il maestro Simone Stella) radice molo corto, stand Progetto “ 11 comuni per Imperia “ programma attività 2021 (Circolo Manuel Belgrano – Costa d'Oneglia )

ore 21,00 intrattenimento musicale gruppo “ I Mercenari “ ( radice molo corto-Bar 11 )

sabato 19 giugno

ore 19,00 Sport & Benessere, attività ludico-sportive proposte da Asd Studio Danze Imperia (esibizione danze latine, standard e ballo da sala) radice molo corto, stand Progetto “ 11 comuni per Imperia “ programma attività 2021 (Proloco Montegrazie e Associazione Amici del Santuario)

ore 20,30 “Fluffy Puppets Show” spettacolo dedicato ai piccoli proposto da FEM Spettacoli

ore 21,45 intrattenimento musicale gruppo “Black Jack“ (radice molo corto-Bar 11)

domenica 20 giugno

ore 08,30 Grande Fiera di San Giovanni (centro storico di Oneglia) promossa dal Comune di Imperia, Assessorato al Commercio ( fino a tardo pomeriggio )

ore 09,00 gara di pesca con canna da riva categoria “ Pierini “, organizzata dall'Associazione Sportiva Nautica Onegliese A.S.N.O. - ritrovo radice molo lungo di Oneglia – a seguire premiazione presso sede sociale

ore 19,00 Sport & Benessere, attività ludico-sportive proposte da Asd Creativa Imperia (creativa show) radice molo corto, stand Progetto "11 comuni per Imperia" programma attività 2021 ( Comitato Sotto Tina Porto Maurizio )

ore 21,00 intrattenimento musicale gruppo “Premiata Ban “ (radice molo corto Bar 11 )

lunedì 21 giugno

ore 19,00 Sport & Benessere, attività ludico-sportive proposte da Asd Il Cerchio d'Oro (esibizione di ginnastica ritmica) radice molo corto, stand progetto “ 11 comuni per Imperia “ programma attività 2021 (Circolo Castelvecchio

ore 21,00 intrattenimento musicale gruppo “ Solid Rockers “ ( radice molo corto Bar 11 )

martedì 22 giugno

ore 19,00 Sport e Benessere, attività ludico-sportive proposte da Scuole CSEN Imperia (dance show con Arts Studio, Danza Teatro, New Mistral, Wellnes Evolution) radice molo corto stand Progetto “ 11 comuni per Imperia “ programma attività 2021 (Associazione Culturale e Sportiva Valle Prino in Torrazza)

ore 21,00 intrattenimento musicale gruppo “Radiosonic“ (radice molo corto Bar 11)

mercoledì 23 giugno

ore 19,00 Sport & Benessere, attività ludico-sportive proposte da Asd New Movanimart Imperia Notte d'Estate ) ( radice molo corto), stand Progetto “ 11 comuni per Imperia “ programma attività 2021 ( Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Caramagna)

ore 21,00 intrattenimento musicale gruppo “Franziskaner“ (radice molo corto Bar 11 )

giovedì 24 giugno

ore 10,30 Santa Messa celebrata dal parroco can. Alessandro Ferrua ( Basilica di San Giovanni )

ore 17,30 Santa Messa Solenne celebrata da S.E. Mons Guglielmo Borghetti (Vescovo di Albenga-Imperia ) Basilica San Giovanni Battista centro storico di Oneglia

ore 19,00 stand progetto “ 11 comuni per Imperia “ programma attività 2021 ( Associazione Culturale Poggi Sotto e Sopra)

ore 21,30 “Water in Time“ la fontana danzante, spettacolo di giochi d'acqua in compartecipazione con il Comune di Imperia (radice molo corto – si ripete alle ore 22,30 e 23,30 )

venerdì 25 giugno

ore 18,30 premiazione 2° Concorso letterario “ Pietro e Lucetto Ramella “ e presentazione antologia opere partecipanti al concorso edizione 2020 ( Biblioteca Civica Lagorio)

ore 19,00 stand progetto “11 comuni per Imperia" programma attività 2021 ( Associazione Amici di Moltedo)

ore 21,30 “Water in Time“ la fontana danzante, spettacolo di giochi d'acqua in compartecipazione con il Comune di Imperia ( radice molo corto – si ripete alle ore 22,30 e 23.30)

sabato 26 giugno

ore 11,00 Gimkarrozzina, gimcana goliardica riservata a persone in carrozzina, proposta dall'associazione UILDM Imperia ( area festa banchina Aicardi )

ore 19,00 stand progetto “ 11 comuni per Imperia “ programma attività 2021 (Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi)

ore 21,30 “Water in Time" la fontana danzante, spettacolo di giochi d'acqua in compartecipazione con il Comune di Imperia ( radice molo corto – si ripete alle ore 22,30 e 23,30 )

domenica 27 giugno

ore 19,00 stand Progetto “ 11 comuni per Imperia “ programma attività 2021 ( Parrocchia di Sant'Agata )

ore 21,00 intrattenimento musicale con Alessandro Valzano e la sua chitarra acustica ed elettronica ( radice molo corto Bar 11 )

ore 23,00 chiusura festa edizione “quaranta più uno”, arrivederci al 2022.