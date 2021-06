Turismo: primo fine settimana di caldo con il 'pienone' sia nei locali che sulle spiagge, Faraldi "Buon inizio"

E’ stato un fine settimana da vero ‘pienone’ a Sanremo e in provincia di Imperia. Il primo vero weekend di caldo e con tanta gente sulle spiagge, come testimoniano le foto di ieri, scattate da Tonino Bonomo.

Ma, secondo i gestori degli stabilimenti balneari abbiamo trovato pareri discordanti, con alcuni che confermano un grande fine settimana, condito da clienti e incassi importanti mentre altri non hanno notato grandi miglioramenti rispetto al 2020. Visivamente le spiagge sono risultate strapiene ma, secondo alcuni operatori del settore, si sono registrati arrivi sia di italiani che di stranieri, francesi in particolare.

Debora Delbecaro, rappresentante di Cna Balneari, non ha ottenuto gli stessi risultati del 2020: “Lo scorso anno, quando nel mese di giugno ci hanno dato il via libera – ha detto – ci siamo trovati di fronte a numeri da Ferragosto mentre quest’anno siamo decisamente al di sotto. Situazione analoga anche in chiave prenotazioni per luglio e agosto. C’è da dire che, nella zona della mia spiaggia, abbiamo avuto a che fare con i lavori eseguiti dal Comune che, fino ad ora ci ha creato qualche problema, sperando che la situazione migliori in futuro”.

Di parere opposto Davide Berardi, che rappresenta i colleghi del settore iscritti a Confartigianato: “Nella nostra zona (Bussana) e in particolare sulla mia spiaggia, abbiamo lavorato moltissimo. E’ stato il primo vero fine settimana di ‘respiro’, dopo tanti weekend in cui abbiamo dovuto ‘litigare’ con nuvole e pioggia che hanno tenuto i clienti lontano dalle spiagge. Non saprei fare un paragone con lo scorso anno, ma il fatto che stiano arrivando i francesi è un ottimo segnale. Abbiamo anche notato una grande fiducia nel vaccino e nel fatto che la nostra zona è ‘bianca’. Insomma un buon inizio e ci auguriamo che si vada avanti su questa linea per una estate di lavoro per noi e di relax per i vacanzieri”.

Anche gli albergatori escono dal weekend confermando il buon numero di turisti arrivati. In questo caso ci vengono segnalati più italiani che stranieri, anche se la ‘pattuglia’ estera vede sempre comandare maggiormente i francesi. Conferma, quindi, per il buon andamento delle prenotazioni da fine settimana e, negli ultimi giorni iniziano a vedersi turisti anche nei giorni feriali.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi: “E’ stato sicuramente un bel segnale, con la città piena, spiagge affollate e tanta gente anche grazie alle manifestazioni che si stanno svolgendo. Se il buongiorno si vede dal mattino siamo sulla buona strada, anche grazie al lavoro che stiamo facendo per ricreare i flussi turistici del 2020. Mi auguro di poter bissare l’estate scorsa e di avvicinarci a una stagione autunnale serena sul piano economico”. In tema di manifestazioni si è parlato nelle ultime settimane del concerto inaugurale dell’auditorium ‘Franco Alfano’: “Attendiamo indicazioni dalla Sinfonica, visto che dovrà essere la ‘casa’ dell’orchestra. Lascio la parola agli esperti e, per quanto riguarda la data, dobbiamo capire cosa accadrà agli Europei di calcio perché, creare un evento quando gioca la nazionale potrebbe essere controproducente”. Per quanto riguarda ‘Sanremo Estate’, l’evento promesso dalla Rai? “Novità non ce ne sono e lascio la parola al Sindaco. Per ora continuo a programmare l’estate e, se dovesse arrivare un evento in più, faremo in modo di costruirlo. Per quanto mi riguarda la stagione può andare avanti con le proprie gambe, senza aspettarsi un evento di questo tipo, in pieno luglio o agosto”.