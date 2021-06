Covid: in Liguria 8 casi ogni 100mila abitanti, la provincia di Imperia conferma il dato più basso

"Sul fronte dell’incidenza, la Liguria è a 8 casi su 100mila abitanti a settimana, la situazione migliore è quella dell’imperiese, a quota 1".

È il commento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti di fronte ai nuovi dti sull'andamento del Covid in Liguria nelle ultime 24 ore. Invece, la provincia di Savona segna 12 casi, quella della Spezia, 7 e la Città metropolitana di Genova, 7.

“Nelle ultime 24 ore, in tutta la Liguria, non è stato registrato nessun nuovo ricovero. I ricoverati in terapia intensiva a oggi sono 12, una situazione particolarmente incoraggiante per l’intero sistema sanitario regionale” - rimarca.

“Si tratta di un ulteriore segnale del calo del contagio in Liguria- spiega il presidente – I dati di oggi parlano di un ulteriore calo dell’occupazione dei posti letto a livello regionale: nel complesso sono 67 le persone ricoverate, di cui appunto 55 in media intensità: un mese fa erano in tutto 352 i ricoverati, di cui 303 in media intensità. Il dato di oggi conferma il calo costante della circolazione del virus in Liguria, confermato anche dal fatto che nelle ultime 24 ore si siano registrati 0 nuovi casi in Asl1, Asl 4 e Asl5”.

“Una serie di risultati – conclude Toti – che sono da attribuire senza dubbio all’enorme sforzo nella campagna vaccinale, che continua a registrare numeri di tutto riguardo: anche nelle ultime 24 ore, nonostante la giornata di domenica, in Liguria sono state somministrate più di 12mila dosi di vaccino”.