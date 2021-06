Sanremo: torna la grande musica classica in città, dal 24 giugno al 9 luglio alla Villa Nobel

E’ stata presentata questa mattina, in Comune a Sanremo, l’estate musicale di Villa Nobel e la sua stagione concertistica internazionale, promossa e organizzata dall'associazione "Musica a Santa Tecla" e curata dal prof. Fabio Marra.

Giunta alla terza edizione, si svolgerà a Villa Nobel, splendido gioiello cittadino proponendo sei nuovi e affascinanti appuntamenti con la grande musica classica, il giovedì e il venerdì, dal 24 giugno al 9 luglio, in un lungo e appassionante viaggio musicale attraverso un ricco e articolato programma.

Differenti strumenti, stili e linguaggi che spaziano dal Barocco al Classicismo, dal Romanticismo al '900, in un percorso diviso anche quest'anno in due cicli: "I Maestri" di fama internazionale e "Giovani talenti" del concertismo nazionale e internazionale.

"Siamo felici di presentare al pubblico questa stagione - dichiarano gli assessori Silvana Ormea (cultura) e Giuseppe Faraldi (turismo) - che arricchirà la programmazione estiva. La grande musica classica sarà protagonista di appuntamenti di livello che, ne siamo certi, incontreranno il favore di tanti appassionati”.

Il prof. Fabio Marra aggiunge: "Come sempre sarò lieto di accompagnarvi all'ascolto di questo straordinario viaggio cercando di esplorare a fondo assieme a voi la meravigliosa bellezza della dimensione musicale. Desidero ringraziare vivamente i nostri partner: Comune di Sanremo, Regione Liguria, Conservatorio ‘Vivaldiì di Alessandria (come nelle precedenti stagioni, i concerti saranno presentati in felice collaborazione artistica proprio con il Conservatorio Statale ‘Vivaldi’ - Istituto dì Alta Formazione Artistica e Musicale), Villa Nobel per la gentile ospitalità, Intesa Sanpaolo per la preziosa collaborazione, il Forum Austriaco di Cultura di Milano ed ovviamente i nostri concertisti".

La scelta dell’orario è dettata dalla possibilità, al termine, di fare un apericena alle 20.30 o di andare a cenare in città. I posti, visto il contingentamento, sono circa 70 mentre il biglietto di ingresso è fissato a 10 euro (gratuito sotto i 18 anni). Sotto i calendario.

Giovedì 24 giugno, concerto inaugurale, ore 19

Il concerto inaugurale è affidato al giovane ma già affermato talento del pianismo italiano, il diciottenne Davide Scarabottolo che renderà un doveroso "Omaggio a Beethoven nel 250° anniversario " affrontando sia l'arduo pianismo beethoveniano, sia le più difficili e straordinarie pagine del virtuosimo di Franz Listz, in un programma raffinato e di altissimo livello pianistico-artistico.

Venerdì 25 giugno, ore 19

Sarà la volta del Trio Parthenope (Gaetano Russo clarinetto, Naomi Rivieccio voce, Laura Cozzolino pianoforte), formazione cameristica protagonista della scena musicale italiana, con "Passioni", un programma di grande spessore, eterogeneo ed accattivante che spazia da Chopin a Schubert, da Brahms a Piazzolla.

Giovedì 1° luglio, ore 19

"....a l'Italiana... : è interamente dedicato alle "Sonate del '700 italiano per flauto traversiere e clavicembalo" con un particolarissimo programma dedicato ai compositori della grande tradizione sonatistica italiana come Vivaldi, Scarlatti, Corelli, nell'interpretazione di Francesca Odling al flauto traversiere e Francesca Lanfranco al clavicembalo, fra le massime interpreti italiane di musica antica.

Venerdì 2 luglio, ore 19.30

"La vita è un sogno" . Il recital lirico di basso Michel Wagner, accompagnata al pianoforte da Andrea Linsbauer: artisti di fama internazionale che ci condurranno per mano nell'affascinante atmosfera sognante ed intima della produzione "Uederistica" per canto e pianoforte. Un intenso programma che spazia dal classicismo di Haydn al Romanticismo tedesco di Schubert, Brahms, Hugo Wolf.

Giovedì 8 luglio, ore 19

Protagonista è l'arpa della giovane e già affermata Michela Zanoni con "I colori dell'arpa" che ci farà ascoltare le magiche sonorità dello straordinario strumento, con un ampio programma della grande tradizione fra '800 e '900.

Venerdì 9 luglio, ore 19

Concerto di chiusura "Fiabe e giochi a 4 mani" con il giovanissimo e premiato Duo Castellano, Edoardo e Sara Castellano, pianoforte a quattro mani che ci porterà, "dulcis in fundo", nel meraviglioso mondo delle fiabe musicali interpretate dai grandi compositori del '900 come Ravel, Debussy, Poulenc.