Imperia: nel fine settimana tra il 9 e l'11 luglio torna in Calata Anselmi l'appuntamento con 'Mercatoretrò'

Si tratta di un grande ritorno, che farà certamente felici gli appassionati di vintage in tutte le sue forme: dal 9 all’11 luglio prossimo torna in scena ad Imperia Mercatoretrò, e sarà un’edizione davvero speciale.

La banchina del Porto turistico di Porto Maurizio – Calata Anselmi – ospiterà rivenditori, antiquari, collezionisti provenienti dall’Italia e dalla Francia che esporranno prestigiose rarità e pezzi unici: modellismo, vinili, quadri, ricambi ed accessori per auto e moto, libri e manuali, gadgets e molto altro per soddisfare i desideri e la curiosità di un pubblico sempre più affezionato che frequenta Mercatoretrò fin dalla prima edizione.

L’evento, che è patrocinato dall’Assessorato al Tempo Libero della Regione Liguria e dal Comune di Imperia, è da sempre caratterizzato da un’agenda fitta di appuntamenti collaterali in grado di stimolare l’attenzione dei partecipanti:

- è stata confermata la presenza del simulatore ufficiale Lamborghini, in grado di dispensare forti emozioni ed adrenalina;

- la FEM Spettacoli allestirà uno spazio dedicato ai bambini, sempre con un’attenzione al passato, con lo spettacolo delle marionette ed altre iniziative dedicate ai piccoli visitatori;

- uno spazio sarà dedicato ai clubs motoristici da sempre graditi ospiti di Mercatoretrò: qui potranno esporre i propri mezzi e pubblicizzare le attività e gli eventi in calendario;

- gradito ritorno a Mercatoretrò è il “caffè vintage” che l’anno scorso ha riscosso grande successo grazie all’abilità ed all’estro del Maestro caffettiere Roberto Giuliani che, miscelando sapientemente le varietà di caffè, compone “sinfonie in tazzina” da proporre ai palati più attenti e ai raffinati cultori della bevanda più amata dagli italiani;

- domenica 11 si svolgerà il “Raid della Riviera dei Fiori” giunto alla sua 10° edizione, che partirà dal nuovo Porto Turistico di Ventimiglia “Cala del Forte”, di recente costruzione e di prossima inaugurazione (2 luglio), destinato a divenire un importante polo d’attrazione per il turismo della nostra regione. Il tutto è reso possibile grazie alla collaborazione del Club “Amici di auto e moto d’epoca di Camporosso”. Gli equipaggi partiranno dal nuovo prestigioso approdo ventimigliese e percorreranno un itinerario panoramico che li porterà, al termine, in banchina Calata Anselmi. Qui le auto potranno parcheggiare, esposte all’ammirazione del pubblico presente;

- altro importante evento collaterale nel “contenitore” Mercatoretrò è la celebrazione del centenario della fondazione del prestigioso marchio Moto Guzzi, orgoglio italiano conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, celebrazione organizzata da Liguria Classic in collaborazione con i Club Cave di Imperia e Anonima Guzzista Alpi Marittime di Sanremo.

Mercatoretrò ha anche un nuovo sito web (https://mercatoretro.it/) dal quale è possibile ricevere informazioni in tempo reale sugli sviluppi dell’iniziativa.