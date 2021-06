Ventimiglia: presidente e socie della Fidapa si uniscono al dolore per la scomparsa di Sharon Micheletti

Il presidente dell’associazione ‘Fidapa Ventimiglia porta d’Italia’, Antonella Mercurio, si è unità al direttivo e alle socie, al dolore dei familiari di Sharon, la donna tragicamente scomparsa nei fatti di domenica pomeriggio nel quartiere delle Gianchette.

“E’ l’ultima di una lista lunghissima di donne drammaticamente uccise per mano di un uomo. La nostra associazione, istituzionalmente di donne e per le donne, riunita unanime per cercare di combattere atti che non possono essere accettati, unita organizzerà un evento per non dimenticare, per dimostrare che unite si può riuscire”.