10 Best Free Video Editing Software 2021

Con un tasso di crescita stimato del 5,9% (CAGR), il rapporto "Video Editing Software Market Forecast to 2027" rivela che il mercato del video editing entro il 2027 raggiungerà i 3,04 miliardi di dollari.

Per soddisfare una domanda così grande, di tanto in tanto editor video gratuito viene introdotto l'. Ma sorge la domanda su come scegliere il miglior editor video per il compito che vuoi portare a termine? Se stai cercando quale video editor gratis sia il migliore sul mercato, allora non puoi permetterti di perdere il blog.

Per semplificarti le cose, abbiamo menzionato i 10 migliori editor video gratuiti che renderebbe felice la tua esperienza di editing video.

InVideo

InVideo, grazie alle sue squisite funzionalità e agli immensi vantaggi, è il miglior editor video gratuito.

Se la flessibilità è la chiave per scegliere un software di editing video ideale, InVideo è la tua opzione preferita. Il software di editing video semplificherà il tuo lavoro grazie al suo Advanced Intelligent Video Assistant (IVA), che vanta una tecnologia intuitiva. InVideo include tutte le funzionalità di cui potresti aver bisogno nel tuo lavoro di editing video.







Caratteristiche:

Assistente video intelligente che suggerirebbe modifiche che potresti non notare forse

Oltre 5000+ modelli per scopi differenziati come annunci pubblicitari, post di Instagram, ecc

. Interfaccia utente semplice

1G+ Archiviazione cloudsintesi

Voice over e opzioni divocale automatizzate

Piani gratuiti e piani a pagamento estremamente convenienti prezzi

Possibilità di importare media

Oltre 60+ esportazioni in un mese nell'opzione gratuita

Modelli video personalizzati

Assistenza clienti 24x7







Lightworks







Se stai cercando un software di editing video potente, che ti fornisca tutte le funzionalità essenziali per modificare il tuo video Lightworks è uno per te. Lightworks ti offre molti video tutorial insieme a un elenco di funzionalità per intraprendere il tuo viaggio da dilettante. Mentre la versione gratuita è sufficiente per un principiante, la sua versione a pagamento ti fornisce gli strumenti per diventare un editor video professionale.







Caratteristiche:

Supporto multicam Ritaglio

video ad alta precisione

Ampia varietà di formati

video Contenuti audio e video royalty-free

Modelli di social media

Versioni a pagamento e gratuite

Progetti universali







DaVinci Resolve







Se la professionalità è il tuo obiettivo, DaVinci Resolve è quello su cui contare. Si rivolge ai professionisti che hanno bisogno di controllare ogni aspetto del loro video.







Caratteristiche: Caratteristiche

professionali

Cache utente individuale

Suoni royalty-free

Software di editing all'avanguardia







Blender







Con alcune potenti funzionalità, Blender rende la tua esperienza di editing video senza problemi. Le personalizzazioni illimitate e l'utilizzo professionale sono ciò che rende Blender un software diverso e unico.







Caratteristiche:

Anteprima live

Forma d'onda Luma, Vectorscope, Visualizzazione forma d'onda L'

istogramma mostra

Mixaggio audio, scrubbing e sincronizzazione

Suite di animazione 3D







Shotcut







Shotcut, un altro editor video gratuito, è uno degli open-source più decenti da considerare.

Come editor video, Shotcut ti farà risparmiare molto tempo con il supporto a tutte le piattaforme e formati. Questa piattaforma ricca di funzionalità renderebbe il tuo editing video perfetto con tutti gli strumenti che potresti utilizzare per perfezionare la tua piattaforma.







Caratteristiche:

Supporto risoluzione 4K

Effetti audio e video

Interlacciamento

Color grading e correzione

Non è necessario importare video nell'editor

Cancella transizioni







Hitfilm Express







Hitfilm Express è un software di editing professionale che ti consente di eseguire le funzioni di un editor video professionale. Questo è un software video davvero impressionante che sarà la tua benedizione sotto mentite spoglie nel caso di editing video complesso e anche abbastanza adatto per creare film di successo.







Caratteristiche:

Compositing 2D e 3D

Tutorial video gratuiti

Tracce e transizioni illimitate

Oltre 410 effetti con preset







Editor video VSDC







Questo è un editor video open source che supporta tutti i codec e tutti i formati video. Inoltre viene fornito sia con un'opzione gratuita che a pagamento. L'ampia gamma di opzioni che fornisce in ambito multimediale è ciò che rende VSDC Video editor uno dei software più vantaggiosi. Con un'interfaccia moderna e intuitiva, VSDC Video Editor utilizza procedure guidate per rendere la creazione e l'editing dei tuoi video un'esperienza fluida.







Caratteristiche:

Effetti visivi e audio

Correzione del colore, modalità di fusione, filtri, ecc.

Mascheratura

Modalità di fusione e mascheramento

Tracciamento del movimento

Supporto dei formatidiffusi







piùBiteable







Biteable è un software ritenuto adatto per la creazione di presentazioni, video, annunci sui social media e molto altro. Biteable è uno dei migliori editor video, che ti offre un piano gratuito e due piani a pagamento. Il piano a pagamento include il lusso di realizzare video senza filigrana e la possibilità di esportare i video sulla piattaforma.







Caratteristiche:

800.000 clip extra di stock

Musica royalty-free

1 milione di immagini

Caricamenti personalizzati

Animazioni di qualità da studio

Supporto chat ed e-mail

Privacy dei video







Animoto







Se il marketing è l'aspetto chiave su cui desideri concentrarti, Animoto è una piattaforma che porterà risultati di marketing. L'accesso ai modelli di storyboard e a diversi caratteri, colori e sovrapposizioni è ciò che distingue Animoto dalle altre piattaforme. Animoto aiuta anche a semplificare le tue creazioni video. Quindi, Animoto è la tua tazza di tè se il marketing è il tuo unico obiettivo.







Caratteristiche:

Libreria stock con video e immagini

Modelli storyboard

Risoluzione 720p+

Download video illimitati

Diversi brani musicali, campioni di colore e caratteri







Promo.com







Promo, come suggerisce il nome, è una piattaforma che ti aiuta a creare video promozionali. Tuttavia, a parte il video promozionale, la Promo ti dà il potere di fare molto di più dei limiti prestabiliti. I video che crei su Promo sono adatti a diverse piattaforme come Facebook, Snapchat, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn.







Caratteristiche:

Modelli video personalizzati e video già pronti

Musica royalty-free

Video clip professionali

Libreria video di alta qualità

Licenza a vita per pubblicare video online sempre e ovunque

Un team di tecnici per assisterti







Se l'editing video sta spostando il pennello, il software di editing video è la tela per te. A meno che tu non scelga quello giusto, potresti finire per fare tutto ancora e ancora. L'ideale è quello che può trasformare il compito complesso e avanzato del montaggio video in una passeggiata con un elemento divertente.