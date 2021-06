Sanremo: domani in via Escoffier un gazebo di FdI per la campagna 'Stop all’etichettatura Nutri-Score'

Fratelli d’Italia torna in piazza per portare avanti la campagna 'Stop all’etichettatura Nutri-Score', l’etichetta nutrizionale europea voluta dai francesi che penalizza la dieta mediterranea ed i prodotti di eccellenza italiana.

"Dobbiamo continuare - dichiara il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo, Antonino Consiglio - a sensibilizzare i cittadini su questa battaglia (iniziata dal nostro partito in Parlamento dove l’On. Augusta Montaruli ha presentato due mozioni per impegnare il Governo ad attivarsi in Europa per difendere il Made in Italy) e, soprattutto, dobbiamo informarli sugli effetti devastanti che l’entrata in vigore del sistema del nutri-score avrebbe sui nostri prodotti e sulla nostra economia".

Per questo – continua Consiglio - domani dalle 10 alle 18 allestiremo un gazebo in Via Escoffier, vicino alla statua di Mike Bongiorno. Oltre a militanti, dirigenti del partito ed amministratori locali, nel pomeriggio saranno presenti l’Assessore regionale Gianni Berrino e il Consiglierw regionale Veronica Russo".

"Il gazebo di domani – conclude Graziano Pedante, vice portavoce FdI Sanremo - sarà anche l’occasione per proseguire la campagna tesseramenti che fino ad oggi ha ottenuto, anche nella nostra città, risultati straordinari. Questo a dimostrazione del fatto che è sempre più vivo e crescente l’entusiasmo nei confronti della nostra leader Giorgia Meloni e del nostro partito".