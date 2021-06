Elezioni Amministrative a Diano Marina: 'Diano riparte' sostiene la candidatura di Francesco Parrella

“Nel segno di un bene comune, secondo i principi civici che ci hanno portato a correre alle scorse elezioni, ci vogliamo impegnare per far rinascere Diano più forte, più competitiva, più solidale e più bella di prima”. Ad annunciarlo è il gruppo ‘Diano Riparte’ che, in prossimità delle prossime elezioni comunali, intende continuare a lavorare per il bene della città e sostiene la candidatura di Francesco Parrella.

"Rappresentanti di esperienze trasversali che hanno contemplato anche a suo tempo partiti della destra e di Forza Italia, riteniamo che la discesa in campo di Francesco Parrella sia la novità e la freschezza necessarie in questo momento e che possa aggregare e cogliere nuove opportunità per far vincere alla nostra comunità le nuove sfide che ci attendono. Con determinazione e serenità ci auguriamo che tale scelta regali a Diano Marina una Amministrazione capace, operosa ed attiva che tutti i nostri cittadini meritano”.