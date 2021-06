Domani a Ventimiglia e Imperia tornano i gazebo della Lega per consentire il tesseramento

Anche in questo fine settimana nella nostra provincia saranno allestiti i gazebo per la campagna tesseramento e la raccolta firme a tutela del Made in Italy, in attesa dell’avvio della campagna referendaria.

Sarà possibile tesserarsi a Ventimiglia, in via della Repubblica, domani dalle 9 alle 12. E’ prevista, alle 9.30, la visita del Coordinatore federale della Lega Giovani, On. Luca Toccalini, accompagnato dal Commissario regionale del movimento giovanile, Giuseppe Grisolia, e dal Segretario provinciale della Lega Giovani, Andrea Coppola. Sarà presente per l’occasione il Commissario provinciale della Lega, On. Flavio Di Muro.

Altro gazebo a Imperia, in piazza San Giovanni, sempre domani ma dalle 8.30 alle 12.30.