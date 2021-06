Sanremo: I Deplasticati fanno squadra per ripulire la zona di Pian di Poma

Sport e ambientalismo uniscono la forze nella nostra città, grazie alla neonata collaborazione tra I Deplasticati e le associazioni sportive Sanremo Rugby, Sanremo Sport & Tourism e ANSPI San Rocco.

L'iniziativa, che si svilupperà durante i prossimi mesi, prende ufficialmente il via sabato quando, a partire dalle 10, I Deplasticati insieme ai giovani sportivi che frequentano l'impianto di atletica e rugby di Pian di Poma, effettueranno una pulizia delle aree circostanti lo stesso.



Questo tipo di intervento, è opinione di tutte le associazione che vi prenderanno parte, si ritiene doveroso e necessario, visto lo stato di degrado in cui versa la zona dei campi sportivi. La speranza è che possa smuovere le coscienze di quanti la frequentano, e non ci riferiamo agli atleti, portandoli ad un maggior grado di rispetto di una delle zone più suggestive di Sanremo che, grazie al suo affaccio sul mare e alla presenza di piante, fiori e uccelli potrebbe essere una vera oasi naturalistica, oltre che un ambiente ideale per praticare attività sportive. Sappiamo che è prevista una riqualificazione dell'area, ma nel frattempo nessuno ci esime dal mantenerla in uno stato dignitoso, soprattutto se pensiamo che è frequentata quotidianamente da bambini che per arrivare ai campi sportivi, spesso devono farsi largo tra ogni sorta di rifiuto.

Nei mesi a venire, inoltre, I Deplasticati parteciperanno alla scuola estiva (che partirà il 14 giugno e proseguirà fino alla metà di settembre) in qualità di 'testimoni' su come l'inciviltà e la non conoscenza delle peculiarità del nostro territorio, ne possano compromettere l'esistenza. I volontari dell'associazione ambientalista, parleranno ai bambini del nostro mare, del nostro entroterra,delle nostre montagne e di quali siano i modi migliori per averne cura partendo da piccole azioni quotidiane.

Chi ha praticato o pratica a livello agonistico sa bene che i fondamenti di ogni disciplina sportiva, sono il rispetto e la correttezza, il famoso 'fair-play', verso il proprio avversario, verso il pubblico, verso i compagni di squadra. La natura è la nostra più preziosa compagna di squadra, quella che ci accompagna durante tutto il percorso della nostra vita.

Un po' di fair play, pensiamo quindi se lo meriti.