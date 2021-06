Partono i progetti ‘Sport all'aperto 2021’ e ‘Sanremo in Sport - Estate 2021’, parchi e aree verdi per l’attività all’aria aperta (Video)

È stato presentato questa mattina in Comune il progetto ‘Sport all'aperto 2021’, l’iniziativa che di fatto apre parchi e aree verdi all’attività all’aria aperta. Società sportive e associazioni cittadine potranno, infatti, fare richiesta per utilizzare gli spazi durante l’estate e accedere così alla seconda iniziativa: ‘Sanremo in Sport - Estate 2021’.

Questa mattina l’iniziativa, affiancata da 'Sport all'aperto 2021' è stata illustrata dagli assessori Giuseppe Faraldi (Sport e Turismo) e Mauro Menozzi (Verde Pubblico) e dal conigliere comunale Ethel Moreno che ha curato il progetto.

“Un progetto per avvicinare le persone allo sport ed essere vicini alle società sportive, voluto dal consigliere Moreno e appoggiato dall'amministrazione - ha commentato l'assessore Faraldi - il progetto vuole far sì che le associazioni e le società possano utilizzare i parchi cittadini con benefici per la cittadinanza ed è anche un aiuto alle attività professionali per fare in modo che l'utenza possa uscire dalle quattro mura delle palestre”.



“Il consigliere Moreno ha visto nelle nostre deleghe la sintesi dell'idea - ha aggiunto l'assessore Menozzi - è importante per far conoscere le nostre aree verdi con momenti di sport che possono portare a tutti il nostro patrimonio arboreo e i nostri parchi. L'abbiamo subito individuata come un'azione meritevole”.



“Vogliamo sia promuovere il benessere dei cittadini che agevolare le attività delle associazioni dopo questo lungo periodo di chiusura - ha concluso il consigliere Moreno - diamo così la possibilità di usufruire degli spazi, senza oneri, fino al 31 dicembre. L'iniziativa rientra nelle iniziative del Comune per utilizzare lo sport per il benessere dei cittadini che per agevolare le attività del territorio. Naturalmente le attività si dovranno svolgere nel rispetto degli spazi circostanti e consentendo sempre la fruibilità dei parchi e dei giardini al pubblico”.

L'intervista al consigliere Ethel Moreno

Per l'estate 2021, inoltre, il Comune sta preparando un calendario di appuntamenti a cura delle società sportive che ne faranno richiesta e a disposizione dei turisti che sceglieranno Sanremo. Per chi arriverà in città, quindi, sarà possibile fare sport all'aperto grazie all'impegno delle società che risponderanno all'appello del Comune entro le 13 del prossimo 19 giugno tramite Per all'indirizzo comune.sanremo@legalmail.it consultando l'apposita modulistica sia sito del Comune www.comunedisanremo.it

Potranno partecipare le associazioni sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni, gli organismi del terzo settore che abbiano tra le finalità statutarie la pratica delle attività sportive e/o motorie e le società che abbiano quale oggetto sociale prevalente la pratica dell’attività sportiva e/o motoria.

Non verranno accettate istanze presentate da associazioni/società che non svolgono attività all’interno del Comune di Sanremo.