Ventimiglia: quasi ultimato il restauro della facciata della chiesa di Sant'Agostino

“Ottimo lavoro” dice orgoglioso il sindaco Gaetano Scullino riferendosi ai lavori, in dirittura d'arrivo, che interessano il restauro della facciata della chiesa di Sant'Agostino in via Cavour.



In città, nel frattempo, opere di manutenzione, ripristino e la riapertura di strutture dedicate al pubblico. Mentre l'estate in zona 'bianca' avanza Ventimiglia si impegna per apparire al meglio.