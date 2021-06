Vallecrosia: inaugurate tre nuove ambulanze di rianimazione della Croce Azzurra Misericordia

Si è svolta ieri sera alla Parrocchia di San Rocco a Vallecrosia la cerimonia ufficiale per l'inaugurazione di tre nuove ambulanze di rianimazione che andranno ad incrementare l'autoparco della Croce azzurra Misericordia di Vallecrosia che ha sede anche a Camporosso.

Alla funzione, officiata dal Correttore Spirituale della Misericordia, Don Rito Alvarez, erano presenti numerose persone ed autorità tra cui il Sindaco, l'amministrazione comunale ed alcuni rappresentanti istituzionali della Regione e della Provincia di Imperia.

Durante la cerimonia il Direttore del sodalizio, Matteo Amato, ha ringraziato in particolare chi ha permesso l'acquisto dei nuovi mezzi così importanti per l'intera comunità spiegando che la prima unità mobile è stata comprata con il contributo dell’associazione culturale ‘Eventi Benefici’ di Camporosso, la seconda con il contributo dell'associazione ‘Auto e Moto d'epoca’ sempre di Camporosso e la terza in memoria di Raffaella Rabozzi’, comprata grazie ai generosi contributi di amici, parenti e conoscenti.

Al termine della cerimonia, dopo un piccolo rinfresco, è seguito un corteo per le vie cittadine.