Badalucco: incarichi nazionali e regionali per Daniele Deplano nella Conf.A.E.L, "Dopo 15 anni rientro in un sindacato"

"Per quanto riguarda il comparto degli edili cercheremo di dare una risposta adeguata a quella che è la crisi lavorativa del settore. Per ripartire servono proposte innovative creando anche enti bilaterali per portare beneficio ai lavoratori. A livello nazionale mi spenderò per un discorso di contenimento dei costi sia per le imprese che per i lavoratori. Oggi le casse edili portano via oltre il 5% sul costo della manodopera. Noi vogliamo che i lavoratori abbiano un po' di quella percentuale. Ci sono anche molte altre voci da limare. Vorremmo accentrare le risorse su un unico ente bilaterale".