Ventimiglia: domani ai Giardini Botanici Hanbury il Tavolo permanente dell’Area di Tutela Marina (ATM) di Capo Mortola

La maggior parte delle attività rientrano nell’ambito del Progetto europeo Marittimo NEPTUNE (PatrimoNio naturalE e culTUrale sommerso e gestione sosteNibile della subacquEa ricreativa), in cui l’ATM di Capo Mortola è coinvolta come soggetto attuatore per la Regione Liguria.

Verranno evidenziati, per esempio, i tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Botanici Hanbury organizzati da ASD Pianeta Blu di Ventimiglia, in collaborazione con l’Università di Genova e la Cooperativa Omnia, gli “Aperitivi in Giardino” di luglio e agosto con la Coop Omnia, una giornata di sensibilizzazione supportata dalla Guardia Costiera di Sanremo e i nuovi progetti LIFE che vedono il coinvolgimento dell’Area protetta regionale dei Giardini Botanici Hanbury e del DISTAV dell’Università di Genova.