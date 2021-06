Cervo: sabato prossimo prima merenda nell’Oliveta, una giornata alla scoperta del territorio

Sabato prossimo si apre a Cervo un weekend ricco di attività alla scoperta del borgo e del suo territorio. Il borgo, tra i più belli d’Italia, ospiterà la prima edizione della Merenda nell’Oliveta, iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’olio, e darà il via al calendario di visite didattiche organizzate dalla Proloco Progetto Cervo.

La Merenda nell’Oliveta sarà una giornata all’aria aperta da vivere all’insegna del relax e del divertimento, da soli o in famiglia, in coppia o con gli amici tra adulti e bambini. Sono tante le attività a cui si potrà partecipare in tutta Italia, riscoprendo il valore della convivialità e apprezzando l’olio extravergine di oliva prodotto nei territori olivicoli delle Città dell’Olio in abbinamento alle eccellenze gastronomiche locali. A Cervo il pomeriggio si svolgerà in collaborazione con Bas-Endas di Imperia e l’Asineria Margherita, ai piedi del Parco del Ciapa’.

Il ritrovo per i partecipanti alla Merenda è fissato alle 15.30 presso la rotonda di Via San Bernardo per intraprendere un meraviglioso e suggestivo percorso a passo d’asino tra gli ulivi. Marta Minniti, dottoressa in tecniche erboristiche e naturopata, guiderà insieme all’asinella Margherita verso il parco del Ciapa’, si ammireranno uliveti e si conosceranno le bellezze naturali che avvolgeranno i partecipanti coi i loro profumi e colori lungo il cammino.

Alle 16.30 il pomeriggio proseguirà con le riflessioni sul ciclo dell’olio a cura Enrico Verzaro, con “L’olivo e l’olio nel pensiero e nelle parole dei poeti: letture di poesie” e con lettura e tema e laboratorio per bambini con materiali naturali a cura di “Studiolambiente”, studio professionale di consulenza e divulgazione ambientale. Seguirà, alle 17.00, la pratica di yoga. In caso di maltempo, alle 16.30 è prevista una visita al museo etnografico e alla sua stanza dedicata ai lavori agricoli. Al fine di rispettare le direttive nazionali, regionali e comunali per il contenimento del virus Covid-19 è possibile partecipare all’evento muniti di mascherina. Prenotazione obbligatoria al numero 349/7355124, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

Alle 18 partirà poi la prima visita didattica 2021 nel borgo organizzata dalla Proloco Progetto Cervo in sinergia con il Comune. La visita dà il via a un ricco calendario di percorsi alla scoperta di storia, architettura e paesaggio affacciati sul mare, tra palazzi antichi, monumenti nel centro storico e l’oasi naturale del Parco del Ciapa’.

Il percorso di sabato prossimo porterà i visitatori tra storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari, consentendo di apprezzare la storia millenaria di Cervo attraverso le evidenze architettoniche e culturali più significative. A partire dalla parte più bassa del centro storico, la passeggiata tocca Palazzo Viale, risalendo gli stretti “caruggi” tipicamente liguri, fino all’Oratorio di Santa Caterina. La meravigliosa piazza che si affaccia sul mare ospita la Chiesa di San Giovanni, uno dei principali esempi di architettura barocca del Ponente ligure: nota come la chiesa “dei Corallini”, fu costruita grazie ai proventi della pesca del corallo. La passeggiata guidata prosegue fino al Castello dei Clavesana, dove si trova il Polo Museale che ospita nelle sue sale una esaustiva collezione etnografica del Ponente Ligure. La visita termina con la discesa verso il mare passando attraverso il Bastione, parte integrante della cinta muraria costruita a difesa del borgo dalle incursioni dei pirati barbareschi.

Domenica partirà invece alle 9.30 la visita didattica sul territorio dedicata alla scoperta del Parco del Ciapa’. Il calendario delle visite è disponibile sul sito del Comune di Cervo. I percorsi sono curati dalla dott.ssa Elisa Bianchi, archeologa, la prenotazione è obbligatoria e il costo di partecipazione è di 7 euro (gratuito per bambini e ragazzi fino a 12 anni). Per i partecipanti è inoltre previsto l’ingresso ridotto al Museo Etnografico. Informazioni dettagliate e indicazioni per la prenotazione sono sul sito del Comune di Cervo comune.cervo.im.it (home page, sezione news ed informazioni).