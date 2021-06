Bordighera si prepara per l'estate della ripartenza: ruspe al lavoro per la sistemazione delle spiagge (Foto)

Lavori di ordinaria amministrazione in vista dell'estate sul litorale bordigotto. Ruspe all’opera, come di consueto, per la livellazione e pulizia delle spiagge dai rifiuti e detriti portati anche dalle mareggiate che hanno interessato la costa durante l’anno.

Parte di essi è già stata rimossa dalla protezione civile e ora si procede negli interventi che vedranno la conclusione entro i prossimi giorni e non dovrebbero superare il 15 di giugno.

Anche al porto turistico della città delle palme proseguono i lavori di messa in sicurezza della scogliera posizionata dalla nave “Santa Maria Vittoria Z” arrivata dalla Sardegna.

Sulla passeggiata del belvedere di Sant’Ampelio viene segnalato dal Comune il sollevarsi di un componente della pavimentazione. Alla ditta che ha eseguito i lavori spetterà il ripristino della camminata.

Bordighera si 'pettina' mentre accoglie questa nuova estate battezzata dalla zona 'bianca' dicendo addio al coprifuoco e respirando l’aria delle estati passate, finalmente.