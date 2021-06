Imperia: si rompe una tubazione in via Ivanoe Amoretti, nessuna sospensione del servizio (Foto e Video)

Nuova perdita d’acqua, questa volta molto contenuta, a Imperia. E’ accaduto questa mattina in via Ivanoe Amoretti dove un tubo si è rotto costringendo gli operai di Rivieracqua ad intervenire prontamente.

Per fortuna non si tratta di una grossa perdita d’acqua ed il servizio agli utenti non è stato sospeso. La rottura è dovuta alla maggiore pressione dell’acqua, visto che la richiesta nel periodo più caldo aumenta.

La ruspa è in azione da questa mattina e gli operai contano di riparare la condotta entro la mattinata. Il traffico è regolato nella zona a senso unico alternato per consentire l'intervento.

Questo guasto avviene ad una settimana esatta rispetto a quanto accaduto a Porto Maurizio, in via Cascione, dove alle 4 di notte è esploso un tubo che ha provocato un geyser alto 10 metri e una perdita copiosa di acqua. Gli operai hanno lavorato un giorno intero per ripararla e, a differenza di quanto accaduto stamani, necessariamente si è dovuta sospendere l'erogazione per tutto il giorno, per consentire la riparazione e ciò ha provocato parecchi disagi a cittadini e attività commerciali tanto che il Comune ha dovuto correre ai ripari attraverso il posizionamento, sempre in via Cascione, di un'autobotte.