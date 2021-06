Ventimiglia: frontiere senza obbligo di tampone, Scibilia (Confesercenti) "Semaforo verde per l’arrivo dei turisti francesi"

"Finalmente una luce si è accesa per il nostro territorio, con un semaforo verde per l’arrivo dei turisti francesi".

Così interviene Sergio Scibilia presidente cittadino di Confesercenti, in merito alla decisione del Governo Italiano di autorizzare i cittadini nella fascia dei 60 km ad attraversare il confine senza necessità di tampone. Una decisione che supera i problemi accorsi nei giorni scorsi che non avevano permesso a molti francesi di venire nella Riviera dei Fiori.

“Ringraziamo il sottosegretario ligure alla Sanità Andrea Costa e il nostro deputato del territorio Flavio Di Muro per il lavoro realizzato che ha risposto perfettamente alle esigenze delle nostre imprese. Grande soddisfazione anche per noi di Confesercenti che avevamo ricercato soluzioni romane".

Ventimiglia e tutto il comprensorio rivive grazie a questi flussi turistici. Mettiamoci in testa - conclude Scibilia- no francese- no turismo- no lavoro. Adesso a testa bassa offriamo il meglio del Made in Italy”.