Ventimiglia: venerdì appuntamento con la passeggiata 'Dal forte al forte'

Domani, venerdì' 4 giugno, alle ore 14.30, secondo appuntamento con le escursioni didattiche sulla Via Iulia Augusta con la passeggiata Dal Forte al Forte. Il percorso si snoderà nel tratto compreso fra il Forte dell'Annunziata, Porta Canarda, Forte San Paolo, le mura del centro storico di Ventimiglia, con tappe alle porte della città, ai bastioni per finire ai resti del castello dei Conti di Ventimiglia.

Il Punto Informativo “Via Iulia Augusta” e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizzano anche quest'anno alcuni appuntamenti e approfondimenti sulle tracce dell'antica via romana. L'intento è di portare i visitatori alla scoperta di siti archeologici, musei, resti della strada augustea e degli altri itinerari a essa collegati, senza trascurare il paesaggio naturale e antropizzato in cui sono inseriti.