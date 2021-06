Sanremo: incidente in Aurelia Bis, auto si ribalta in galleria nel tratto a doppio senso di marcia (Foto)

Incidente questa mattina intorno alle 8.30 in Aurelia Bis a San Martino nel tratto a doppio senso di marcia.

Stando a una prima ricostruzione pare che entrambe le auto coinvolte stessero viaggiando in direzione Arma di Taggia quando una delle due ha inchiodato. La vettura che la seguiva, nel tentativo di frenare, è prima finita contro il muro della galleria per poi ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde che si sono presi cura dei due conducenti, entrambi feriti e trasportati in ospedale in codice giallo. Tra i coinvolti anche il portavoce locale di Fratelli d'Italia, Fabrizio Cravero. I feriti sono tutti in condizioni non serie.

Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto. Carabinieri, Polizia Locale e Anas hanno poi effettuato i rilievi gestendo il traffico in zona.

Durante le operazioni di soccorso l'Aurelia Bis è rimasta chiusa nel tratto tra San Martino e l'ospedale.