Da lunedì 7 giugno riaprirà la piscina Cascione di Imperia: spogliatoi aperti ma non si potranno usare le docce

Da lunedì 7 giugno la piscina Cascione di Imperia riaprirà e riprenderanno tutte le attività della Rari Nantes Imperia. Per disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria sarà possibile utilizzare gli spogliatoi ma non le docce interne. Sarà necessaria la prenotazione presso la Segreteria (presente da lunedì 7 giugno, dalle 8:30 alle 21 dal lunedì al venerdì; sabato dalle 8:30 alle 20:45 e domenica dalle 10 alle 18:45) in presenza o al numero 0183 650353.



L’apertura dell’impianto seguirà gli orari: 8:30 – 21:30 dal lunedì al venerdì; 8:30 – 20:45 il sabato; 10 – 18:45 domenica e festivi. "Nuoto libero, Aquafitness, lezioni private di Nuoto, palestra all’ aperto, solarium, Aquacamp e Scuola Nuoto: il ventaglio d’offerte proposte dalla Rari è davvero ampio. E saranno tutte illustrate sul sito ‘rarinantesimperia.eu’ e sulla pagina Facebook ‘Rari Nantes Imperia-Pagina sportiva’" - ricordano dalla Rari Nantes.

"Da lunedì 7 giugno riprenderanno le lezioni di Aquafitness insieme a Federica e che si svolgeranno nella piscina esterna. Sarà inoltre allestita una palestra all’ aperto dove poter svolgere la propria attività insieme a Roberto. E, per gli amanti del sole e del relax, verrà predisposta una zona Solarium" - aggiungono dalla Rari Nantes Imperia.

"Da lunedì 14 giugno, per tutti i bambini dai 4 ai 12 anni, sarà attivo l’AquaCamp: dal lunedì al venerdì (dalle 7:30 alle 17:00, pasti compresi) con tantissime attività acquatiche e sportive seguiti da istruttori qualificati FIN. - proseguono - Inoltre, è in fase organizzativa anche la Scuola Nuoto estiva Federale targata Rari Nantes Imperia".