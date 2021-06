2Giugno a Riva Ligure, il sindaco Giuffra "Oggi è la Festa di tutti quelli che vogliono ripartire"

Questo il pensiero di Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure, nel corso della cerimonia per il 2 giugno, Festa della Repubblica. Quello vissuto stamani nella cittadina costiera è stato un momento commemorativo nei confronti di chiunque si sia sacrificato per la nascita della Repubblica.

"Allora mi va di pensare alle associazioni che non hanno avuto modo di esprimersi nel miglior modo possibile. Allora porto il mio ringraziamento al gruppo Alpini Riva - Santo Stefano a tutti i 'veci' che portano avanti con onore il sentimento e la voglia di essere parte attiva di una società che ha bisogno delle vecchie generazioni per potersi rilanciare. - ha aggiunto - Un pensiero che estendo anche ai più anziani e ai più giovani che sono le persone che sono state maggiormente colpite da questa pandemia. Hanno vissuto in un modo anomalo un tempo che non doveva essere vissuto in quel modo".