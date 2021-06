Ventimiglia: ottimo successo per le escursioni didattiche sulla Via Iulia Augusta “Un itinerario romano da scoprire”

Il Punto Informativo “Via Iulia Augusta” e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizzano anche quest'anno alcuni appuntamenti e approfondimenti sulle tracce dell'antica via romana, alla scoperta di siti archeologici, musei, resti della strada augustea e degli altri itinerari a essa collegati, senza trascurare il paesaggio naturale e antropizzato in cui sono inseriti.



Un ottimo successo per il primo appuntamento, venerdì scorso, con la passeggiata esplorativa sul tracciato della Via Iulia Augusta tra il Forte dell'Annunziata e Capo Mortola; il folto gruppo capitanato da Daniela Gandolfi, mai stanca di descrivere gli aspetti e le caratteristiche dei luoghi, ha percorso i circa sei chilometri godendo di scorci unici in un angolo di Riviera ricco di storia, conservato e mantenuto in modo encomiabile. Presso la prima tappa, Porta Canarda c'è stata anche l'occasione di ricordare Dante Alighieri, il sommo poeta di cui quest'anno si commemorano i settecento anni dalla morte, leggendo i versi del terzo canto del Purgatorio in cui viene citato proprio questa parte della Liguria. Durante la passeggiata i partecipanti si sono anche impegnati in una piccola opera di pulizia raccogliendo cartacce e rifiuti vari lasciati sul percorso da precedenti escursionisti, constatando comunque che il tracciato era in ottime condizioni essendo stato da poco ripulito da erbacce e rovi.



Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì alle 14.30, Dal Forte al Forte, con passeggiata sul tracciato dell'antica via nel tratto compreso fra il Forte dell'Annunziata, Porta Canarda e le mura del centro storico di Ventimiglia, con tappe alle porte della città, alle mura e ai resti del castello dei Conti di Ventimiglia.