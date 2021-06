Mail bombing in tutta la provincia per un presunto caso di pedopornografia: Polizia Postale al lavoro

E’ quasi certamente un attacco personale ma non viene nemmeno escluso un mail bombing, come si chiama in gergo, a scopo di hackeraggio.

E’ una mail che sta arrivando a moltissimi utenti della nostra provincia e che riguarda i presunti atti di pedopornografia di un sanremese, del quale ovviamente omettiamo nome e cognome che, invece, viene enunciato nella missiva che sta tempestando le caselle dell’imperiese.

Nella mail viene scritto: “Vorrei segnalare un pedofilo di Sanremo (nome e cognome). Ho raccolto tutte le prove possibili, quindi è impossibile non arrestarlo o semplicemente fare qualcosa. Questa persona, se così si può chiamare, cerca video pedopornografici sui vari gruppi telegram. Negli allegati, ho messo sia gli screen, che il gruppo in questione, che il tuo vecchio nick e attuale nick. Usa gli stessi nick ovunque, quindi sapere che è lui è facilissimo. Se volete semplicemente una prova del fatto che scambia pedo, basta intanto iscriversi al gruppo telegram (in modo tale da avere un gruppo in comune), e chiedergli se ‘scambia pedo’. Spero vivamente questa persona venga fermata, se non ho visto male ha anche dei bambini oppure è a contatto con dei bambini”.

Nella mail vengono anche allegate alcune immagini esplicite. La Polizia Postale sta lavorando per capire da dove provengano le mail e se si tratta effettivamente di un attacco personale oppure il caso di pedopornografia sia reale.