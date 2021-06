Camporosso: ieri mattina la cerimonia di consegna della 'Bandiera verde' alla scuola Primaria (Foto)

Si è svolta ieri la cerimonia di consegna della bandiera verde alla scuola di Camporosso Capo. I bambini hanno appositamente preparato per l'occasione un ballo e un canto per concludere in festa le attività condotte durante l'anno scolastico nell'ambito del progetto ‘Eco-schools’.

Erano presenti il sindaco Davide Gibelli, l'assessore Fulvia Raimondo, la Dirigente Scolastica Paola Baroni, e le referenti del programma Eco-Schools Albina Savastano e Marina Drì. Gli alunni hanno presentato il lavoro condotto in questi mesi, che ha previsto lezioni sulla tematica ambientale, sensibilizzazione al recupero e al riciclo attraverso la realizzazione di oggetti e lavoretti, momenti di confronto e di discussione.

Grazie al supporto dell'amministrazione comunale, inoltre, i bambini hanno potuto piantare e prendersi cura di piccole piantine in cortile, realizzare dei cartelloni che sono stati sistemati sulla ringhiera esterna e ottenere un ulteriore bidone per la raccolta della plastica. Le attività realizzate, proposte dai bambini stessi, sono state raccolte in un giornalino scolastico, di cui è stata consegnata una copia a tutti i presenti.