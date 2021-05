Lavori del consiglio comunale di Molini di Triora, Antonio Mario Becciu si scaglia contro Sindaco e Segretario Comunale: "Comportamento arrogante e dittatoriale!"

“Durante l’ultima seduta consigliare del 27 maggio 2021 infatti, abbiamo assistito all’ennesimo comportamento arrogante e dittatoriale del Segretario Comunale Dott.ssa Giulia Colangelo, sempre avvallato dal Sindaco Sasso. In particolare mi riferisco al mancato accoglimento di alcune modifiche portate dal nostro gruppo ad integrazione delle delibere del precedente Consiglio, integrazioni peraltro inviate e redatte secondo le modalità preventivamente concordate con la stessa Segretaria in occasione di un pregresso Consiglio Comunale”.

A sferrare pesanti accuse al s indaco e al Segretario Comunale è Antonio Mario Becciu, Capogruppo e portavoce dell’Opposizione nel Comune di Molini di Triora che intende rendere noti – dice - “gli ennesimi atteggiamenti ostruzionistici posti in essere dall’Amministrazione ‘guidata’ dal Sindaco Sasso per il tramite della Segretaria Comunale, la quale sembra agire come il 9° Consigliere di Maggioranza”.

“Tali accordi – spiega Becciu - sono stati però successivamente ritrattatati in toto dalla Dott.ssa stessa, la quale per giustificare questo repentino cambio di vedute asseriva di aver consultato i Consiglieri in merito e che questi ultimi si erano mostrati contrari alle modalità di pubblicazione dei verbali del Consiglio Comunale concordate. Affermazione, questa della Segretaria, rivelatasi poi assolutamente falsa, in quanto né il Presidente del Consiglio Dott. Ozenda, né il Vicesindaco e l’Assessore, erano al corrente di detta consultazione. Le correzioni di cui sopra dovevano a nostro avviso essere inserite nei verbali delle sedute precedenti, in quanto nella stesura della Dott.ssa Colangelo venivano omessi passaggi della discussione che ritenevamo salienti, nonostante il tutto fosse chiaramente visibile nel file audio e video del Consiglio reperibile nella pagina Facebook del Comune e da noi pedissequamente riportato".

"Nello svolgimento dello stesso Consiglio si è verificata un’altra situazione ancor più rilevante dal punto di vista amministrativo, ovvero il ritiro degli ultimi due punti all’ordine del giorno della seduta relativi all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023, documenti di fondamentale importanza che riflettono volontà ed espressione politica di un’Amministrazione".

"Il ritiro di questi punti dalla discussione è stato effettuato in seguito a nostra ferma e decisa richiesta, supportata dal fatto che la documentazione relativa ad essi ci sia stata inoltrata soltanto pochi giorni prima della seduta consigliare, e non siamo pertanto stati messi in condizione di analizzare, valutare ed eventualmente avanzare delle proposte sui temi trattati come spetterebbe di diritto ai Consiglieri, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 174 del TUEL nonché dall’art. 27 comma 8 del Regolamento Contabile del Comune di Molini di Triora. Naturalmente non è stato neanche rispettato il termine di approvazione fissato per il 31 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri del 29 aprile scorso e dell’accaduto è stato informato Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Imperia Dott. Alberto Intini, nella speranza di ricevere un suo autorevole intervento".

"E' la chiara dimostrazione della totale leggerezza - conclude il Capogruppo e portavoce dell’Opposizione di Molini di Triora - nel predisporre la documentazione da sottoporre al Consiglio Comunale e soprattutto della mancanza di rispetto riservata ai Consiglieri di Opposizione, in quanto presumiamo ed auspichiamo che i Consiglieri di maggioranza abbiano avuto il tempo necessario per consultare la documentazione in oggetto”.