Ad Arma di Taggia c’è un giovane talento della canzone: Diletta Genovese (10 anni) è pronta per le finali nazionali della Performer Italian Cup

Ad Arma di Taggia sta nascendo la piccola stella di Diletta Genovese. A soli 10 anni Diletta si sta preparando per le finali nazionali della Performer Italian Cup ed è già stata selezionata dagli organizzatori di ‘Note in Radio’ per presentare un inedito di Flavio Careddu. In agenda anche la partecipazione al Tour Music Fest.



Diletta Genovese nasce a Imperia il 17 marzo 2011, secondogenita di mamma Lara e papà Marco, attualmente frequenta la quarta elementare e risiede ad Arma di Taggia. Sin da piccolissima manifesta interesse per la musica ed esprime precocemente il desiderio di andare a scuola di canto.



Da novembre 2018 inizia a studiare con la maestra e cantautrice Monia Russo, presso la quale frequenta anche gli Stage formativi musicali organizzati con cadenza mensile durante i quali, oltre al canto, si accosta alla conoscenza di alcuni strumenti (chitarra e pianoforte), studia teoria musicale ed incontra artisti ed autori del calibro di Marco Masini, Rossana Casale, Povia, Emanuele Dabbono, Loris Lombardo e molti altri.



Da dicembre 2018 partecipa ai Saggi e agli eventi organizzati dalla ‘House Voice’ di Monia Russo e, con cadenza semestrale, partecipa ad attività di recording in studio di registrazione, facendo lavori di armonizzazioni vocali.

Nel 2019 muove i primi passi nel mondo dei concorsi canori partecipando alle selezioni dello ‘Zecchino d’Oro’ e all’edizione di ‘Top Voice of Sanremo 2019’ aggiudicandosi il premio Simpatia.



Nel 2020 partecipa alle selezioni on-line dello ‘Zecchino d’Oro’, alla 9° edizione della “Lanterna d’Oro” classificandosi tra i 3 finalisti (la finale avrà luogo a settembre 2021), all’11° edizione di ‘Sanremo Junior’ classificandosi prima nella sezione A1 (6/9 anni) e all’edizione di ‘Top Voice of Sanremo 2020’ aggiudicandosi il premio Talento. Nello stesso anno partecipa al progetto “Acca Tour”, laboratorio solistico-corale tenuto dal cantautore Alessandro Visintainer e dalla maestra Alisa Zinovjeva, al “Concerto di Natale on-line del coro Mille Voci Una Voce” diretto da Monica Nico ed al ‘Christmas Concert’ on-line organizzato dal Blogger Roby Contarino.



Il 5 marzo di quest’anno, a seguito della valutazione della sua smart audition, riceve l’attestato di idoneità artistica dal ‘Tour Music Fest’ per accedere alla live audition ( che avrà luogo entro agosto) ; il 13 marzo la commissione tecnica del ‘Baby Voice Festival’ valuta positivamente la sua prova ritenendola idonea alla partecipazione del festival (per le semifinali e le finali si recherà a Pietrarubbia il 5/9/2021); il 29 aprile riceve la conferma di ammissione all’edizione 2021 di Sanremo Junior (non parteciperà alle fasi finali a causa della quarantena impostale dall’ASL); il 4 aprile partecipa al concerto on-line ‘Pasqua in musica’ ideato e condotto dal Blogger Roby Contarino; dopo aver superato la fase provinciale, il 25 maggio si classifica prima nella sezione ‘Canto’ e terza nella sezione ‘Performe Completa’ del Campionato “Performer Italian Cup” (dall’1 al 4 luglio volerà a Catania per la finale nazionale); il 24 maggio le comunicano ufficialmente che è stata selezionata per partecipare all'edizione 2021 del festival ‘Note in Radio’ e la sua voce è stata abbinata ad un bellissimo inedito di Flavio Careddu ed Enzo Zani (il 4 settembre sarà ad Ascoli Piceno per la finale).



Attualmente sta studiando i brani da portare alle fasi finali dei vari concorsi a cui è iscritta e sta preparando “una sorpresa da sentire” per una persona speciale che lei adora.