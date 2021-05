Imperia: Ztl del Parasio, parcheggio selvaggio e scarsi controlli. Le lamentele dei residenti (Foto)

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalare come il Parasio, nonostante la ztl sia diventato un parcheggio in seguito alla decisione dell'amministrazione comunale di posizionare alcuni posti auto nella zona che era stata oggetto di un'operazione di restyling, volta alla realizzazione della ZTL e a rendere il luogo pedonale:

“Due anni fa sono stati realizzati alcuni parcheggi per i quali sono state espresse lamentale dagli abitanti, preoccupati del rischio che l’operazione potesse portare a rendere la zona un parcheggio. Ci erano state date rassicurazioni, in particolare su interventi da parte della Municipale, ma questo non è accaduto. A distanza di due anni la situazione è la seguente: la pavimentazione è ormai sconnessa in più punti, e il parcheggio (che dovrebbe essere attivo dalle 19 alle 9) è sempre completo, per altro ben oltre gli stalli regolamentari, 24 ore su 24. in questo momento, ad esempio, domenica alle 14, si contano 18 macchine parcheggiate. Chiamati i Vigili più volte per segnalare la situazione, la risposta che si riceve è ‘non possiamo mandare nessuno perchè siamo impegnati in altri posti’. Le rare volte che i Vigili vengono, passano, fanno il giro e vanno via senza fare multe (aumentando per altro il numero di chi approfitta della situazione visto che nessuno viene mai sanzionato)".

"Parecchie settimane fa si è palesato un agente in piazza Chiesa Vecchia: fatta presente la situazione dei parcheggi la sua risposta è stata ‘Sono stato mandato per controllare gli stalli delle bici e quindi non posso fare niente’. Fatemi capire una cosa: se un tutore dell'ordine viene messo a conoscenza di un illecito, ma non è stato inviato appositamente per quello, è quindi autorizzato a voltarsi dall'altra parte e a ignorare la cosa? Auguro a tutti quanti di non stare mai male per strada, perchè utilizzando lo stesso metro di giudizio, nessun medico né infermiere presterebbe soccorso al di fuori dell'ambito ospedaliero. Un ultimo dettaglio: a chi non lo sapesse, o non lo ricordasse, vorrei far presente che i fondi per creare la ZTL e la pedonalizzazione sono stati ottenuti da un fondo Europeo: evidentemente chi ha scritto il bando si è dimenticato di ribadire che una volta ottenuti i soldi per un fare un lavoro, il lavoro stesso deve essere poi salvaguardato. La rivitalizzazione del borgo, di cui tanti parlano, non passa di certo attraverso il posteggio selvaggio”.