Coronavirus: oggi sale lievemente il tasso di positività in Liguria (2.38%) ma per la prima volta zero casi in provincia

Anche se, come ogni lunedì, il numero dei tamponi è relativamente basso rispetto al resto della settimana, per la prima volta nella nostra provincia possiamo registrare zero nuovi contagiati al Covid-19.

Il tasso di positività in regione è in lieve rialzo rispetto a ieri e qualche numero tende a salire, ma la situazione rimane comunque buona, sia nei contagi che negli ospedali. Sono stati 43 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.804 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.172 antigenici rapidi), uno ogni 41,95 pari al 2,38%. Come detto nella nostra provincia nessun nuovo positivo, rispetto a Savona con 13, Genova con 25 e Spezia con 5. Da segnalare oggi un morto, in provincia di Spezia.

Tamponi processati con test molecolare: 1.291.718 (+1.804)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 323.789 (+1.172)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.761 (+43)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.689 (-39)

Casi per provincia di residenza

Imperia 269 (-3)

Savona 377 (-1)

Genova 1489 (-40)

La Spezia 383 (-)

Residenti fuori regione o estero 65 (-)

Altro o in fase di verifica 106 (+5)

Totale 2.689 (-39)

Ospedalizzati: 159 (+7); 30 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 29 (+2); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 32 (+1); 5 (-) in terapia intensiva

San Martino - 30 (-1); 11 (-) in terapia intensiva

Galliera - 15 (-); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 26 (+1); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 4 (-): nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 23 (+4); 5 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 994 (-30)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 95.749 (+81)

Deceduti: 4.323 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 343 (-2)

Asl 2 - 145 (-24)

Asl 3 - 569 (-14)

Asl 4 - 82 (-)

Asl 5 - 289 (-2)

Totale - 1.428 (-42)

Dati vaccinazioni 31/05/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 994.850

Somministrati: 952.064

Percentuale: 96%