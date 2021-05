Sanremo: ancora un successo di pubblico per l'ultimo concerto di maggio della Sinfonica (foto)

Ennesima dimostrazione di affetto da parte del numeroso pubblico presente in sala per l'ultimo concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo ieri al Teatro dell'Opera del Casinò, dove il Maestro Skou Larsen Lavard ha sapientemente diretto un bellissimo programma che ha visto nella prima parte il Maestro Antonio Di Cristofano eseguire il concerto per pianoforte e orchestra K466 di Mozart, uno dei capolavori Mozartiani, cui è seguita un'altra gemma del panorama musicale, la Sinfonia in Do Maggiore di Bizet (Vedi Fotogallery allegata).

A completare la programmazione primaverile sono previsti ancora due concerti in presenza:

- ‘Sinfonia gaia ed innocente’ con la Direzione del Maestro Grigor Palikarov ed il Flauto di Bulent Evcil il giorno 4 giugno in uno spettacolo unico alle ore 16.00 (per Pubblico e Abbonati) e

– ‘Mendelssohn: il più Classico dei Musicisti Romantici ‘ con la Direzione del Maestro Eric Lederhandler, e la presenza dalla Violinista Ksenia Milas il giorno 10 giugno diviso, come sempre, in due fasce orarie (ore 15.00 per gli Abbonati e ore 18.30 aperto anche al pubblico pagante).

La stagione primaverile si concluderà con la trasmissione, in streaming, sul canale Youtube dell'Orchestra di una ‘Sinfonia serena di un Beethoven sereno’ con la Direzione del Direttore Artistico della Sinfonica il Maestro Giancarlo De Lorenzo, e al pianoforte, il giovane talento Eugeny Konnow.

La breve pausa che ci sarà dopo questo ultimo appuntamento precederà la nuova stagione estiva dell'Orchestra che, vedrà un doppio appuntamento settimanale ed un calendario ed una location molto coinvolgente.

Per quel che riguarda i concerti in Teatro, in presenza, in conformità alla normativa vigente, per poter assistere agli spettacoli sarà Obbligatorio procedere alla richiesta di prenotazione nominale online sul nostro sito www.sinfonicasanremo.it. e attendere la conferma tramite mail e convocazione a mezzo SMS.



Il ritiro e il pagamento dei biglietti (in caso di concerto aperto anche al pubblico) avverrà direttamente presso la cassa del Teatro del Casinò di Sanremo, il giorno stesso del concerto, all'orario comunicato tramite mail e tramite SMS dai nostri uffici, al fine di ottimizzare l'afflusso del pubblico evitando, così, assembramenti alla cassa.



Maggiori informazioni con il dettaglio dei programmi, gli orari di esecuzione e la normativa per assistere ai concerti sono visionabili sul sito dell'Orchestra.