Il comitato festeggiamenti Madonnina dei Costiglioli ha confermato che, in luogo dei tradizionali festeggiamenti in onore della Madonnina previsti per la fine del mese di maggio e che coinvolgevano il quartiere Polo Nord di Sanremo, si terrà un momento di preghiera davanti all'edicola della statua.

La Madonnina, lo ricordiamo, si trova in via Costiglioli e l’appuntamento è per domani alle 11, con la benedizione della statua da parte del parroco di San Siro, Don Nicolas.